Notizie.com - Cartelle esattoriali, queste saranno cancellate in automatico nel 2025

Nelalcunepotrebbero esseretotalmente o in parte: il motivo e cosa accadrà nel dettaglio durante il prossimo anno.Tra i timori dei contribuenti italiani c’è anche quello di ricevere una cartella esattoriale, ossia l’atto che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione invia quando il soggetto ha contratto un debito con l’ente stesso o con altri, come ad esempio le Regioni o i vari Comuni. Per non incappare in sanzioni o ulteriori provvedimenti, è necessario saldare entro 60 giorni dalla notifica della cartella.innel(Notizie.com)Durante ilalcunepotranno essere totalmente o parzialmentein maniera automatica. Questo in virtù della prescrizione e di altre misure che verranno stabilite dal Governo anche attraverso la Legge di Bilancio