Cantiere in via Pantaleoni. Altro cambio della viabilità

Proseguono i lavori del maxipost terremoto in via. Nuovo step per i lavori di ricostruzione degli edifici demoliti nei mesi scorsi. Questa volta l’intervento riguarderà le opere di sbancamento del sotto strada di via Zorli. Per questo, da mercoledì, entrerà a regime una nuova regolamentazionein via Zorli che prevede il divieto di transito sulla rampa in uscita in viaPace e la disattivazione temporanea dell’impianto semaforico che si trova all’intersezione tra la salita stessa e viaPace. Via Zorli, dove verrà installata una nuova segnaletica stradale, tornerà quindi interamente percorribile dall’inizio alla fine con senso unico alternato. L’amministrazione ringrazia da subito "tutti coloro che sono coinvolti nell’intervento per l’impegno a rispettare l’iter temporale dei lavori e alleviare al massimo le criticità per i residenti e per la circolazione in generale".