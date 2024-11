Quotidiano.net - Bengala sulla casa di Netanyahu, media: “Un generale tra gli arrestati”

Roma, 17 novembre 2024 - Il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth ha rivelato che uno dei tre, sospettati di aver lanciatocontro la residenza del premier Benjamina Cesarea, è un alto ufficiale della riserva, undi brigata, noto per la sua partecipazione attiva alle proteste contro il governonegli ultimi due anni. L'incidente di sabato arriva quasi un mese dopo un attacco con drone di Hezbollah contro la stessa residenza il 19 ottobre, quandoe la sua famiglia non erano in. Hamas: “Pronti al cessate il fuoco a Gaza. Trump deve premere su Israele”.: l’Idf ha distrutto un centro di armi nucleari in Iran a ottobre epa11668076 Israeli police at the scene targeted by unmanned aerial vehicle (UAV) fired from Lebanon, in Caesarea, Israel, 19 October 2024.