Ancona si distingue: ottimo posizionamento nella qualità della vita secondo l'indagine del 2024

Facebook WhatsAppTwittercontinua a confermarsi una delle province più vivibili d’Italia, trovandosi al 30° postoclassifica finale relativa allanel, elaborata da ItaliaOggi e Ital Communications. Questo rilevante studio, che ha coinvolto l’Università Sapienza di Roma, analizza un ampio set di dati su 107 province, valutando ben 93 indicatori che spaziano da aspetti economici e lavorativi a questioni legate alla sicurezza e all’ambiente. L’analisi dei vari indicatori divalutazione generale,ha dimostrato di avere punti di forza in determinate aree, in particolare nel sistema sanitario, dove si è guadagnata un meritatissimo terzo posto su scala nazionale. Questospicca in un contesto in cui la salute pubblica è diventata una priorità, specialmente dopo le sfide poste dalla pandemia.