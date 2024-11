Ilrestodelcarlino.it - Alla "Cinque Mulini" attesi i reggiani Bouih, Gravante e Cornali

Si corre o si cammina o si pedala per beneficenza, questa mattina dalle 9 e sino a mezzogiorno presso la pista polivalente intitolata al mitico Giannetto Cimurri dell’aeroporto cittadino: la pista sarà divisa in due, una per ciclisti e una per podisti e ognuno potrà effettuare quanti giri vuole, donando un euro a chilometro (un giro) per i podisti e 30 centesimi per i ciclisti, con un massimo di 15 euro. L’organizzazione è di Tricolore Sport Marathon, Uisp e Cooperatori Asd, in favore delle popolazioni reggiane colpite drecente alluvione, in particolare nella Bassa. A San Vittore Olona, nel milanese, si corre invece ad alti livelli competitivi, con la disputa della 92ª edizione della "", cross internazionale che sarà utile ai tecnici azzurri per formare le prossime nazionali.