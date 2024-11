Affluenza alle urne nelle regionali in Emilia-Romagna | il primo dato ufficiale è dell’1157%

Gaeta.it - Affluenza alle urne nelle regionali in Emilia-Romagna: il primo dato ufficiale è dell’11,57%

Facebook WhatsAppTwitter Le elezioniinsi avvicinano con un andamento dell’che sta sollevando interrogativi tra gli analisti. La rilevazione delle 12 ha mostrato un’del 11,57%, un valore che si presenta notevolmente inferiore rispetto al 23,44% registrato alla stessa ora nel gennaio 2020. In quell’occasione, le votazioni si erano svolte in un solo giorno, fattore che ha probabilmente influito sui numeri di oggi.Province a confronto: Ravenna in testaTra le province che hanno partecipato, spicca Ravenna, con un’del 13,14%. Questo risultato potrebbe essere influenzato dalla presenza del candidel centrosinistra, il quale è anche sindaco e presidente della provincia. Un buon risultato si registra anche a Bologna, dove l’si attesta al 13,06%, e a Reggiocon il 11,59%.