WWE | Shinsuke Nakamura torna e attacca LA Knight a SmackDown

Dopo aver sconfitto Berto del Legado del Fantasma, LAha subito un duro attacco e avvertimento per il suo United States Championship.Andiamo con ordine. durante la serata il campione US ci ha tenuto a precisare che il suo non è un regno come quello di Logan Paul composto solo ed esclusivamente da un paio di difese l’anno.Per questo motivo ha sancito una open challenge alla quale Berto ha risposto e ne è uscito sconfitto.Per l’ex Eli Drake però, non c’è stato molto tempo per festeggiare dato che alle sue spalle è comparso il rientranteche ha brutalmenteto il campione facendo intendere la sua volontà di sfidarlo prossimamente.IS BACK!!! #pic.twitter.com/4IzdBIse0v— ?????? (@WrestlingCovers) November 16, 2024