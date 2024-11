Ilnapolista.it - Valdano: «Gli allenatori tra un po’ dipenderanno dall’Intelligenza Artificiale»

“Se le statistiche continueranno a prendere il sopravvento nel calcio, arriverà un momento, non troppo lontano, in cui glisaranno dipendenti dell’IA. D’altro canto vedo che ogni giorno vengono pubblicati sempre più libri che cercano di ridurre il calcio a un problema tattico. È uno sforzo intellettuale che apprezzo molto, ma continuo a credere che cercare di controllare questo gioco sia una speranza contraria alla ragione”. Jorgese la prende col calcio nei numeri, dei dati, dei gol sempre troppo “expected” per dire tutta la verità.“Non mi sfugge – scrive sul Paìs- che ci sono persone che stanno dando un senso ai dati, contestualizzandoli e vedendoli alla luce di una profonda conoscenza del gioco. Almeno si assicurano che i numeri non si prendano in giro. Ma sarò sincero: Paco Seirulo dice più con una frase che tutti i trattati che cercano di farci credere che il mistero del gioco sia decifrabile.