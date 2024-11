Ilrestodelcarlino.it - Unahotels in laguna piena di cerotti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Grant contro Venezia non ci sarà, il suo problema al piede destro non è risolto, Smith invece in questi giorni non si è allenato perché ha ancora la febbre, ma credo che riuscirà a raccogliere le energie e sarà in campo a Venezia, così come Vitali. Entrambi l’altra sera in coppa hanno fatto uno sforzo extra perché volevano esserci, ma non siamo al top, compreso il sottoscritto che è ammalato". Coach Priftis non è al meglio, proprio come la sua Pallacanestro Reggiana che domani alle 18,15 proverà in ogni caso ad espugnare il ‘Taliercio’, cercando di dare continuità dopo le convincenti vittorie ottenute con Tortona, in campionato, e poi martedì sera nella ‘Basketball Champions League’ contro i polacchi dello Slask Wroclaw. Coach Priftis, che tipo di avversario è la Reyer e che partita si aspetta? "Sarà certamente una gara molto complicata, Venezia è un’ottima squadra, con un roster molto lungo e con una base di giocatori di esperienza che sono rimasti dall’anno scorso, questo ovviamente li agevola.