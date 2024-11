Liberoquotidiano.it - Trump avanti con nomine choc, prova di forza con il Senato: qual è la sua strategia

Washington, 15 nov. (Adnkronos) - Donalddopo la vittoria alle elezioni americane del 5 novembre vacon ledi fedelissimi ed estremisti che stanno spiazzando e lasciando increduli anche alcuni esponenti della maggioranza repubblicana alche, secondo la Costituzione, deve passare al vaglio queste, nelle audizioni, per poi ratificarle con il voto prima in commissione e poi in aula. "Il presidente ovviamente ha il diritto di nominare chi vuole, ma credo che questo sia un esempio del perché nella Costituzione è previsto il nostro avviso e consenso", ha dichiarato Susan Collins, una dei sette repubblicani che votarono per la condanna dinel processo di impeachment per l'assalto al Congresso, esprimendo scetticismo per la nomina di Matt Gaetz , il principale agente del disordine tra i deputati dell'estrema destraiana, alla guida del dipartimento di Giustizia.