Tre cantanti "certi" per Sanremo 2025: "Loro ci saranno"

Dopo i sette nomi fatti ieri da Dagospia, adesso anche Gabriele Parpiglia ha fatto delle rivelazioni interessanti sul Festival di. Il noto giornalista a Radio RTL 102.5 ha fatto i nomi di treche sarebbero, ibrani infatti avrebbero colpito in maniera particolare Carlo Conti. Si tratta di ritorni, perché tutti gli artisti citati da Parpiglia sono già stati in passato sul palco del Teatro Ariston.Tresicuri per il Festival di: i ritorni.Stando alle parole del giornalista, rivedremo aMara Sattei, Rocco Hunt e Francesca Michielin: “Ho delle novità sul Festival di. Sono già usciti alcuni nomi e io ne aggiungo altri. Non so se quelli di Dagospia sonoo meno, i miei però so che sono già a Imperia, mettiamola così. Ecco treche non sono usciti.