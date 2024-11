Gaeta.it - Tragico incidente nella notte a Roma: giovane studentessa perde la vita in via Tiburtina

Facebook WhatsAppTwitter Un drammaticoha scosso la città didurante le ore notturne, dove unadi circa venti anni ha perso lain unscontro avvenuto in via. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento, mentre sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per compiere i necessari rilievi e ricostruire la sequenza dei fatti.Il contesto dell’Lavittima viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altri ragazzi, tutti studenti universitari, provenienti da fuori sede. Secondo le prime ricostruzioni fatte dagli investigatori, la vettura dellaavrebbe urtato un altro veicolo, probabilmente a causa di eccesso di velocità. L’impatto ha causato un serio, con l’auto che ha colpito anche il guard rail, mandando due passeggeri sbalzati fuori dall’abitacolo.