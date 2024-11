Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-11-2024 ore 07:30

Luceverdeben trovati dalla redazione scorre senza disagi da segnalare ilsulle strade della capitale all'Eur chiusa viale Europa tra viale Tupini e viale Pasteur consentire lo svolgimento della festa del cioccolato deviazione per molte linee bus della zona disagi al trasporto ferroviario sulla linea fl7Napoli fino al 17 novembre la stazione dei treni è sospesa per lavori all'infrastruttura tra Priverno e Minturno variazioni e cancellazioni per i treni regionali Intercity e Intercity notte