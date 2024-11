Ilrestodelcarlino.it - Stalking e minacce via messaggio. Condannato un uomo di 35 anni

Nonostante fosse stato raggiunto da un ammonimento del questore nel maggio 2019, non aveva interrotto le condotte moleste verso l’ex compagna. Aveva invece continuato a minacciarla con messaggi whatsapp non graditi a lei e neppure alla sua famiglia. Ai parenti della donna ventilava conseguenze spiacevoli in caso di mancate risposte alle sue chiamate e alla sua volontà di incontrare la figlia minorenne, che era stata affidata dal tribunale alla madre. Lui, un 35enne di origine marocchina, residente a Reggio, è statoieri dal giudice Michela Caputo con rito abbreviato a 1 anno e 2 mesi, pena convertita in lavori di pubblica utilità. Le indagini sui fatti contestati, avvenuti in un paese della Bassa, sono state svolte dai carabinieri di Boretto. Il pubblico ministero aveva chiesto 2e 4 mesi per i reati diaggravato, commesso dal maggio al luglio 2019, e violazione degli obblighi di assistenza familiare.