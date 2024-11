Siracusa accoltella 19enne per aver offerto una sigaretta alla ragazza | arrestato 16enne

Leggi su Dayitalianews.com

L’episodio risale allo scorso giugno, quando il giovane avrebbeto unal petto eschiena, ritenendolo responsabile didato unasua fidanzata. E’ successo a Cassibile, in provincia di, un ragazzo di 16 anni è stato fermato dai carabinieri con le accuse di tentato omicidio aggravato e porto di strumenti idonei a offendere. Oggi, venerdì, è stato eseguito nei suoi confronti l’ordine di custodia cautelare, emesso dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Catania su richiesta della Procura per i Minorenni. Le indagini hanno rivelato che, prima dell’mento, ilavrebbe già aggredito ilcon un pugno e lo avrebbe minacciato all’interno di un locale. L’identità del minorenne è stata accertata attrso le immagini delle telecamere di sorveglianza, le dichiarazioni dei testimoni e un sopralluogo sul luogo dell’accaduto.