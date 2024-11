Gaeta.it - Sicurezza a Roseto degli Abruzzi: riunione di coordinamento con le forze dell’ordine

Facebook WhatsAppTwitter La recentedipresso la Prefettura di Teramo ha fornito un’importante occasione per esaminare e programmare le misure di. Il Prefetto, Dott. Fabrizio Stelo, ha presieduto l’incontro, che ha visto la partecipazione di diverse autorità locali, incluse le, per discutere delle attività svolte nel periodo estivo e definire le strategie per il futuro.Il bilancio dell’estate 2024 e la pianificazione futuraDurante l’incontro, è stato presentato un resoconto delle operazioni dicondotte anel corso dell’estate 2024, evidenziando una situazione che non ha rivelato criticità significative in merito all’ordine pubblico. Il Sindaco Mario Nugnes ha sottolineato come i dati raccolti dimostrino una consolidatanella seconda città della provincia di Teramo, raggiunta grazie alla preziosa presenza e collaborazione tra lee le istituzioni locali.