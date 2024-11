Ilrestodelcarlino.it - Rossi: "Proteggiamoci dalle pale"

Come riferito anche ieri in queste pagine, nella nostra Regione stanno proliferando le richieste per realizzare impianti mega eolici. Le ultime (2 impianti con 12complessive) ad Apecchio. Sulla questione è intervenuto il Consigliere Regionale di Civici Marche Giacomo, storico difensore dei crinali appenninici contro questi mega impianti. "Sono ben tre le richieste di parchi mega eolici pervenute agli uffici regionali – spiega– domande che sono in corso di valutazione. Gli impianti in questione, estremamente impattanti per rumore ed impatto visivo, considerata la loro altezza prevista che sfiorerebbe i 200 metri da terra, andrebbero ad interessare i Comuni di Apecchio (dove è già presente un parco mega eolico), Mercatello sul Metauro e Borgo Pace in Provincia di Pesaro-Urbino ed i Comuni di Sassoferrato e Fabriano in Provincia di Ancona.