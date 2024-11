.com - Riforma Pensioni, l’editoriale: da quota 100 a quota 103, sono passati 4 anni ma cosa è cambiato?

Cari amici lettori, dopo oltre quattroinsieme e più di 130 articoli pubblicati sul sitoper Tutti lascio con dispiacere la collaborazione con questa testata giornalistica.Ricordo che ho cominciato a scrivere perper Tutti in piena pandemia (il primo articolo è stato pubblicato il 1/8/2020) e in quel periodo in piena “100” l’argomento non poteva che essere proprio quello che pur permettendo a tanti italiani di accedere alla pensione ha creato molte divisioni tra i lavoratori. Da quel momentosiavvicendati tre governi; giallorosso con Conte, tecnico con Draghi e centrodestra con Meloni ma a parte una modifica delle quote (100, 102, 103) non vi è stata quellastrutturale che tutti noi auspicavamo e che purtroppo per vari motivi, politici, economici e mancanza di prospettiva è sempre stata al palo, con un futuro che si prospetta non troppo positivo.