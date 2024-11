Ilrestodelcarlino.it - Paese senza medico di base, il sindaco: “Compro io le medicine”

Rosora (Ancona), 16 novembre 2024 – “Siamobancomat e farmacia, con l’ufficio postale un solo giorno alla settimana. Non toglieteci pure il. Così uno dei borghi più suggestivi della Vallesina rischia di morire”. A parlare sono i residenti di Rosora, in provincia di Ancona, 380 metri sul livello del mare, aria buona, cibo sano. Sono trecento qui gli anziani, anche ultranovantenni e perlopiù soli, mentre i figli vivono lontani. La vita media si allunga, eppure ilrischia di restaredi famiglia dal primo gennaio. Il Comune ha fatto sapere che sta lavorando per risolvere la criticità, ma alcuni cittadini hanno chiesto ale all’opposizione di farsi sentire con la Regione e l’Ast. Il problema è la carenza di medici di medicina generale disposti a spostarsi tra i vari Comuni della Vallesina.