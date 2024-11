Gaeta.it - Maxi operazione antidroga a Pescara: arrestato un pregiudicato con oltre 144 grammi di cocaina

Facebook WhatsAppTwitter A, nella serata di mercoledì, agenti della Squadra Mobile hanno intensificato i controlli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona centrale della città. Il Questore ha disposto queste operazioni per garantire una maggiore sicurezza e repressione del fenomeno della droga che coinvolge la comunità locale. Il servizio ha portato all’arresto di un uomo di 44 anni, noto per i suoi precedenti penali.Dettagli dell’intervento di poliziaDurante il servizio di prevenzione, gli agenti hanno notato un’autovettura sospetta in via del Santuario, decidendo di procedere al controllo del conducente. La perquisizione personale ha rivelato una notevole quantità di: l’uomo è stato trovato in possesso di due involucri contenenti circa 70di sostanza.