Ilfattoquotidiano.it - L’Italia dovrebbe liberarsi della sua soggezione psicologica verso gli Stati Uniti

di Alessandro MoscaLe elezioni presidenziali statunitensi sono state per mesi al centro dell’attenzione dei principali giornali e canali televisivi italiani. Questi ultimi (in sintonia con l’opinione pubblica a cui si rivolgono) hanno trattato le elezioni americane in modo particolare, a volte dando addirittura l’impressione che il 5 novembre si eleggesse il nostro presidente.Questo fatto appare come l’espressione di una strutturaledelgli. Una subordinazione che si vede innanzitutto in ambito giornalistico e televisivo, non solo dalla grande attenzione con cui vengono raccontati i fatti statunitensi come il problema delle armi o gli episodi di razzismo, ma anche dai numerosi articoli e documentari che sui media raccontano dettagliatamente la storia americana, parlandone quasi come se fosse la nostra storia.