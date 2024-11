Gaeta.it - L’incontro tra alta cucina e tradizione: Felix Lo Basso reinterpreta la pizza cilentana a Milano

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un connubio tra storia e sapori esotici si prepara per il 24 novembre a, dove lo chef stellato MichelinLovivrà un’esperienza gastronomica unica,ndo in collaborazione con DaZero, una pizzeria famosa per la sua. Questo evento speciale, che avrà luogo alle ore 13 presso il ristorante in Piazza Oberdan 12, segna un momento significativo nel panorama culinario, abbracciando l’arte dellaattraverso la sensibilità e la creatività di uno chef di fama internazionale.Lo: dallastellata allaLo, noto per la sua eccellenza gastronomica, ha sempre avuto un particolare interesse nei confronti della, considerata non solo un alimento popolare ma anche una forma d’arte che esprime storie e culture.