Gaeta.it - Lavoro in Italia: quasi un terzo dei lavoratori pensa di trovare nuove opportunità nei prossimi sei mesi

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’indagine recente condotta da ManpowerGroup, il Global Talent Barometer, ha rivelato che oltre un lavoratore su tre in, precisamente il 36%, sta valutando l’idea di lasciare il proprio impiego entro sei. Sebbene la spinta a cambiaresia diminuita rispetto ai periodi successivi alla pandemia, il desiderio di cercare nuovi orizzonti professionali resta significativo. Il rapporto mette in evidenza come sia essenziale per le aziende creare ambienti diche rispondano a esigenze più ampie rispetto al semplice stipendio, in un contesto caratterizzato da carenza di talenti e disallineamento delle competenze.Il cambiamento nella relazione trae datori diAnna Gionfriddo, amministratore delegato di ManpowerGroup, evidenzia un significativo cambiamento nella relazione trae aziende.