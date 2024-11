Ilfoglio.it - La veloce scalata della Georgia alle vette del rugby

Sono quelli che fino alla fine degli anni Cinquanta ignoravano che cosa fosse il, che lo hanno finalmente appreso da un insegnante armeno residente a Marsiglia, che sono entrati – in 20 – in un campo del Politecnico di Tbilisi, e che cinque anni dopo – era il 1964 – costituirono una Federazione. Sono quelli che, senza di loro, la Russia è crollata nel gioco, nei risultati e nella classifica mondiale. Sono quelli che negli anni Novanta erano ancora a zero, l’natoreNazionale era un neozelandese, Ross Meurant, disperato, se si considera che a disposizione aveva soltanto due palloni, sacchi da placcaggio fatti in casa, pezzi di gomma cuciti dentro pezze di blu jeans e – si narra – trattori sovietici trasformati in macchinemischia. Sono quelli che però illo giocavano da sempre, si chiamava Lelo.