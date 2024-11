Sport.quotidiano.net - Il tecnico Banchi è soddisfatto dalla prestazione dei suoi giocatori: "Di fronte una squadra fortissima». "C’è tanto da essere orgogliosi. Sono i dettagli a fare la differenza»

Ancora una volta alla Virtus è mancato qualcosa per arrivare al successo, un difetto che la V nera sta sicuramente migliorando, ma questo ‘upgrade’ si sta sviluppando troppo lentamente. "Quella contro il Pana è stata una partita davvero intensa – spiega il coach Luca–, eravamo dia una delle migliori squadre dell’Eurolega che ha usato tutte le sue risorse. Per alcuni tratti abbiamo avuto la sensazione di poterla portare a casa, ma alla finesempre ila. C’èdadella mia, che ha messo tutta l’energia necessaria per competere a questo livello. Cirecriminazioni sicuramente, tiri sbagliati da sotto, tiri liberi, schiacciate sbagliate, qualche palla persa di troppo che forse non rendono giustizia alla nostra: abbiamo dato la chiara sensazione al Pana di sapere dove e come attaccare, soprattutto nel primo tempo".