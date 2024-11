Lettera43.it - Il ritorno di Tyson sul ring e quel match contro Berbick del 1986: il racconto della settimana

Siamo nell’aula di una scuola di scrittura in Brera, al terzo piano di un edificio barocco che si affaccia sul’incrocio tra via Madonnina e via San Carpoforo che un tempo veniva nominato “contrada de tett”, traducibile in italiano come “contrada delle tette”, probabilmente per la presenza di diversi bordelli nella via. Sono seduto all’ultimo banco, come ai tempiscuola, anche se ho quasi 45 anni e a scuola non ci vado da un bel pezzo.Al colloquio di ammissione, il professore mi ha detto che gli ricordo Pinocchio, «forse per come sei fatto fisicamente». «In fondo sei un deejay, e i deejay non possono invecchiare», ha aggiunto, «esattamente come Pinocchio».Il professore è un omone, alto circa un metro e novanta, pelato, con due grossi occhiali rotondi dalla montatura in celluloide che pur non essendo una popstarnarrativa italiana è una figura rispettata e ultra considerata nella bolla dell’editoria di casa nostra.