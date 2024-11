Agi.it - Il centrosinistra in Umbria mostra unità. Ma a Roma ci sono tensioni

AGI - Ilgioca la carta dell'per cercare di strappare l'alla destra. Una sfida che metterebbe il segno più davanti all'intera tornata elettorale, portando il punteggio dal 2-1 per il centrodestra all'1-2 per il. "Abbiamo affiancato a Stefania Proietti una coalizione molto coesa, l'è l'unica regione in cui tutte le forze alternative alla destraandate da una persona a chiederle di guidare un progetto collettivo", dice Elly Schlein davanti all'ospedale in cui siritrovati i leader di Pd, M5s e Avs. "Non litigate, state insieme", è la richiesta che arriva dalle persone che circondano il palchetto su cui salgono Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Qualcuno, più pragmatico, si spinge a dire: "Se dovete litigare, fatelo di nascosto".