Gravissimo incidente a Bologna | bimbo cade dal quarto piano ricoverato in Rianimazione

Facebook WhatsAppTwitter Un tragico episodio si è verificato giovedì pomeriggio a, precisamente in via Agucchi, dove un bambino di un anno e mezzo è caduto da una finestra di un appartamento aldi un condominio. Dopo l’accaduto, il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore, dove attualmente ènel reparto di. Fortunatamente, le prime notizie parlano di condizioni stabili, e non risulta essere in pericolo di vita.La ricostruzione dell’Secondo le prime indagini condotte dalla Polizia, il bambino si trovava insieme alla madre, incinta di sei mesi, che stava parlando con alcune persone dall’altra parte della strada. Mentre la giovane donna interagiva con gli sconosciuti, ha avvertito un malore, e in quel frangente il piccolo è purtroppo sfuggito dal suo abbraccio, finendo perre dalla finestra dell’abitazione.