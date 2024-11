Ilrestodelcarlino.it - Glelany Cavalcante, una maceratese si gioca la corona di Miss Universo 2024

Macerata, 16 novembre– La notte dei sogni e dei desideri. Dall'altra parte del mondo, nella lontana Città del Messico, tutto è pronto per l'appuntamento più atteso e più importante se si parla di concorsi di bellezza: l'elezione di. Un'edizione speciale per noi maceratesi questa numero 73, perché per la priima volta avremo in gara una nostra rappresentante:. Sì nostra, perchè nonostante le immancabili critiche piovutele sui social, la 30enne nata in Brasile da genitori ‘verdeoro’ ma nonni di origini toscane, vive in Italia da più di dieci anni e ama il Bel Paese come poche persone. "L'Italia mi ha scelto e io ho scelto l'Italia” ripete spesso la modella già trionfatrice aMarche nel 2022, prendendo parte poi alla finale nazionale diItalia.