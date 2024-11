Biccy.it - Gemma Galgani minaccia di abbandonare Uomini e Donne, anticipazioni

Leggi su Biccy.it

Sono passati ben 14 anni da quandoha fatto la sua prima apparizione a, sono cambiati i suoi corteggiatori, il suo look, ma una cosa è rimasta sempre la stessa: il suo rapporto burrascoso con Tina Cipollari. E proprio le litigate con l’opinionista ieri hanno portato la dama torinese a sbottare ere di lasciare il programma. Stando alledi Lorenzo Pugnaloni, durante la registrazione di ieri laavrebbe anche pensato dila trasmissione. La nuova lite con Tina è iniziata per le dichiarazioni cheha fatto domenica scorsa a Verissimo.“La puntata registrata oggi diè iniziata cone per venti minuti ci sono state scintille con Tina. Lei voleva addirittura andarsene dal programma dicendo che non riesce più a tollerare le esternazioni dell’opinionista, che anche le sue sorelle glielo dicono.