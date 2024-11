Oasport.it - Fiorentina fermata dal Napoli nel 10° turno di Serie A di calcio femminile. Tris dell’Inter contro la Sampdoria

Leggi su Oasport.it

Si è aperto con l’ormai canonico formato “spezzatino” il decimodel campionato didiA. Due le partite che si sono disputate quest’oggi, ovvero-Inter. Ci si aspettava che le Viola riuscissero a mettere sul rettangolo verde campano le loro maggiori qualità tecniche al cospetto delle avversarie, ma il risultato non ha sorriso alla formazione allenata da Sebastian De La Fuente.Un 0-0 con tanti rimpianti per le gigliate, che hanno sprecato non poche occasioni in zona gol. Una mole di gioco notevole quella delle toscane, quindi, non accompagnata dalla dovuta concretezza. Un pareggio che fa storcere il naso, considerate le ambizioni del club, attualmente in seconda posizione a -3 dalla Juventus capolista.Ben diversa in fase realizzativa la prestazione della Beneamata sul campo delle blucerchiate.