Filmmaker Festival, largo ai giovani

Tutto pronto per l’inaugurazione di stasera della nuova edizione di, alla sua 36ª edizione. La manifestazione promuove il cinema indipendente e di ricerca, con un’attenzione per il documentario e il cinema giovane sperimentale italiano. Sino al 24 novembre nelle sale di Arcobaleno Film Center, Cineteca Milano Arlecchino e Cineteca Milano MIC. Il programma è estremamente variegato, indaga con profondità le principali tendenze dell’immagine contemporanea: dal cinema diretto alla fisicità del cinema in prima persona, dal film saggio alla testimonianza militante, dalla pellicola 16mm alla realtà virtuale. Il programma si articola in otto sezioni: 11 film al Concorso Internazionale, il Concorso Prospettive dedicato ad autori under 35 anni, Fuori concorso, Interferenze, Retrospettiva: Prometeo liberato – il "Nuovo Cinema" per Adriano Aprà,Expanded,Moderns, Teatro Sconfinato.