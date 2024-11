Lanazione.it - Dragons a Fucecchio. Rlc sfida in casa Terni

Due punti pesanti in palio. La vittoria contro Valdisieve al supplementare ha incrementato l’entusiasmo già consistente dopo la vittoria di Agliana in. Ma ha anche aumentato la consapevolezza che il campionato è molto difficile, con il solo Montevarchi a punteggio pieno. Tutto il resto è all’insegna dell’equilibrio ed ecco perché i pratesi si preparano ad affrontare la delicata trasferta di serie C maschile che, domani alle 18, li vedrà impegnati sul campo della Folgore. Un avversario da non sottovalutare, malgrado i soli 4 punti in classifica, esattamente la metà della quota raggiunta dai pratesi in questo avvio di stagione: "è una squadra di ottimi talenti e grande esperienza e qualità. Una squadra temibile, i cui momenti "alti" sono davvero molto pericolosi – commenta coach Marco Pinelli cercando di tenere sulla corda i suoi -.