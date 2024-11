Ilrestodelcarlino.it - Discoteca non autorizzata, multa al "Magna"

Serata danzante con dj, ma senza licenza. E scatta unadi circa 2mila euro per il titolare del locale. A finire sotto la lente della polizia di Macerata questa volta è stato il locale "Magma" di Tolentino. Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio – svolta a seguito delle decisioni prese in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e disposta dal questore Gianpaolo Patruno – sabato scorso è stata monitorata la zona di Tolentino. In particolare, il personale della divisione polizia amministrativa, insieme con quello della polizia scientifica, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale, ha sottoposto a controllo amministrativo questo esercizio, che si trova alla periferia della città. Dalle verifiche effettuate è emerso che nel locale si stava svolgendo un’attività di pubblico intrattenimento danzante con dj, una serata a pagamento.