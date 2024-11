Oasport.it - Da Sinner a Zverev, i primati della fase a gironi delle ATP Finals 2024

Ci sono diversi dati statistici che balzano all’occhio per quanto riguarda laATP. Si spazia dal dominio di Jannike Alexanderalle particolarità di quanto accaduto da domenica scorsa a Torino: il tutto mentre ci si avvicina alle semifinali del torneo dei migliori otto dell’anno.Il primo dato, appunto, riguarda l’assoluto primato dei due uomini che guidano a oggi il ranking ATP., infatti, hanno vinto tutti i loro incontri senza mai cedere un set. Un dato, questo, per il quale l’italiano e il tedesco si uniscono a due sole altre coppie di giocatori nella storia di quello che un tempo era noto come Masters. Nel 1978, in particolare, ci riuscirono Brian Gottfried e John McEnroe, nel 2014 toccò a Novak Djokovic e Roger Federer. Gottfried fu eliminato da Arthur Ashe, McEnroe vinse il torneo; Djokovic e Federer arrivarono entrambi in finale, ma lo svizzero rinunciò a giocarla per problemi alla schiena.