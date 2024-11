CoopCulture presenta le proposte didattiche per il 2025

Leggi su Ildenaro.it

, concessionario per i servizi aggiuntivi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, rinnova anche quest’anno il consueto appuntamento con gli insegnanti per lazione delleper l’anno scolastico 2024-.Un’offerta didattica ricca e variegata che tiene conto delle pluralità culturali e delle differenze di pubblico.Un programma educativo interdisciplinare che unisce archeologia, storia, biodiversità e antropologia per un percorso di apprendimento innovativo e interattivo.Dal laboratorio di scrittura geroglifica per i più piccoli a un percorso dedicato alla biodiveristà animale nella mitologia. Dalla scoperta della Collezione Farnese, ascoltando storie e miti che prendono vita, al laboratorio di mosaico. E ancora, un’entusiasmante visita guidata con incursioni teatrali e la creazione di graffiti, proprio come nella preistoria.