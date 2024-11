Ilrestodelcarlino.it - Controlli a Calisese. Lavoravano e dormivano all’interno di un poltronificio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un’operazione congiunta della Polizia Locale di Cesena e dei Carabinieri di Cesena effettuata aha portato alla identificazione di venti persone, fra i quali forunatamente non c’era nessun minorenne, con lavoro nero e dormitori clandestini. Ieri mattina, alle 9, in via Suzzi, nel quartiere Rubicone a, gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri hanno effettuato un’operazione congiunta di controllo avviata grazie alla fitta rete di contatti sul territorio e a puntuali segnalazioni che nel corso dell’ultimo mese hanno evidenziato alcuni movimenti inconsueti. Sono diverse le irregolarità emerse e al momento sono in corso tutte le verifiche del caso. Durante il blitz sono state identificate 20 persone, di cui 15 uomini e 5 donne, tra cinesi e africani, intente a lavorare.