Ilfoglio.it - Con Retegui e Kean l’Italia (forse) ha trovato i gol

Leggi su Ilfoglio.it

Moisee Mateo, gemelli diversi. Cosa hanno in comune l’attaccante della Fiorentina e quello dell’Atalanta, oltre al fatto di essere rispettivamente il secondo (con 8 reti) e il primo (con 11) marcatore del campionato di Serie A? Una cosa di sicuro, vale a dire quella di poter offrire nuovamente alla Nazionale italiana un centravanti. Non è poco visto che la terra dei vari Spillo Altobelli, Gianluca Vialli, Christian Vieri e Filippo Inzaghi (solo per citarne alcuni) non sembrava più in grado di partorire uomini d’area. E questo anche per colpa del calcio posizionale di matrice guardiolesca. Sì perché in questo modello al numero 9 viene chiesto prevalentemente di venire incontro e giocare per la squadra. Tutto corretto, ma il risultato è stato quello di creare giocatori “a muro” (dai loro la palla e te la restituiscono), a discapito proprio del centrattacco vecchio stampo, l’uomo capace di decidere le sorti delle partite dentro gli ultimi sedici metri di campo.