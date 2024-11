Ilrestodelcarlino.it - Come votare alle elezioni regionali a Rimini: le istruzioni per non sbagliare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 16 novembre 2024 – Sono 285.980 i riminesi e le riminesi chiamati a scegliere il nuovo presidente della Regione Emilia Romagna e a rinnovare la composizione dell’Assemblea legislativa composta da 50 eletti attraverso leche si svolgono domenica 17 novembre d23 e lunedì 18 d15. Chi sono i quattro candidati presidente Sono tre uomini e una donna a contendersi la carica di presidente della giunta regionale. Nell’ordine di apparizione sulla scheda elettorale (verde) sono: Michele de Pascale, 39 anni; Elena Ugolini, 65 anni; Luca Teodori, 56 appena compiuti e Federico Serra, 33 anni. I candidati in lista nella circoscrizione diNella passata tornata elettorale regionale, nel 2020, avennero eletti 3 consiglieri. Ora sono 55 i candidati (qui l’elenco completo) suddivisi nelle 11 liste: 5 a sostegno di de Pascale, 4 a sostegno di Ugolini e 1 per Serra e 1 per Teodori.