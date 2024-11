Lanazione.it - Cgil e Uil in sciopero . Le assemblee in vista del 29 novembre

La "macchina" dellogenerale si è già messa in moto.e Uil stanno svolgendo, in tutta la provincia di Arezzo, lenei luoghi di lavoro indellogenerale del 29. Le confederazioni hanno proclamato 8 ore di astensione dal lavoro chiedendo di cambiare la manovra di bilancio del Governo, considerata "del tutto inadeguata a risolvere i problemi del paese e per rivendicare l’aumento del potere d’acquisto e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali".