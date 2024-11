Inter-news.it - Bertola si avvicina all’Inter? Per il momento, una certezza

Leggi su Inter-news.it

Nicolòrappresenta un obiettivo dell’Inter per la prossima sessione estiva di calciomercato. In attesa che la trattativa entri nel vivo, un elemento è già chiaro.LA– Nicolòpiace tanto alla dirigenza dell’Inter per le sue potenzialità e per quello che sta mostrando in campo con la maglia dello Spezia. Il difensore dell’Italia U-21 potrebbe rappresentare il colpo in chiave “linea verde” su cui la proprietà Oaktree spinge con forza daldel proprio arrivo alla guida dei nerazzurri. L’ipotesi di un suo acquisto si inserisce nel quadro dell’ingaggio di Tomas Palacios nell’ultima sessione estiva di calciomercato, con l’argentino che è stato acquistato in vista di un graduale inserimento nel club nerazzurro.e la posizione assunta dLO SCENARIO – Cherappresenti un oggetto del desiderio dell’Inter è un elemento ormai assodato.