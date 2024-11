Ilnapolista.it - Bagnaia non molla: primo nella Sprint Race a Barcellona, terzo a Martin. Allo spagnolo ora bastano sette punti

Leggi su Ilnapolista.it

non, ora aPeccotiene accesa la fiamma della speranza. Vince ladel gran premio della solidarietà di. Secondo Jorgeche rimane sempreclassifica del mondiale. Pecco però fa tutto giusto e riduce il gap in classifica. Sarà decisiva la gara di domenica.19 points down @Peccohas done EVERYTHING in his power to keep his title hopes alive and he’s been successful so far! #SolidarityGP pic.twitter.com/ZcuN5lTDsl— MotoGP (@MotoGP) November 16, 2024Partenza carica di tensione. Partono bene, Marquez,e Bastianini.prova a prendere la testa della corsa maè bravo a mantenere la calma e a riprendersi ilposto.scivola, infilato anche da Bastianini.