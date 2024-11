Gaeta.it - Aggressione a Foggia: venditore ambulante colpito da un pugno, condizioni critiche

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di violenza ha scossoquesta mattina, con il brutale assalto a undi 49 anni, originario del Marocco. L’uomo, già noto nella zona per la sua attività, è stato aggredito lungo il viale della stazione. Testimoni della scena hanno fornito un racconto allarmante sull’accaduto, che ha portato immediatamente all’intervento dei servizi di emergenza.L’avvenuta in pieno giornoSecondo quanto riportato dalle autorità e dai presenti, l’è avvenuta in un orario di normale affluenza di persone. Un altro uomo si sarebbe avvicinato all’e, senza alcun preavviso, gli ha sferrato unviolento. L’impatto ha fatto cadere l’uomo a terra, facendolo colpire violentemente alla testa. Gli spettatori si sono subito resi conto della gravità della situazione: l’ha perso conoscenza sul colpo, richiamando l’attenzione dei passanti.