Ilrestodelcarlino.it - Accordo per l’Imu delle piattaforme. Al Comune 43 milioni in sei anni

Michele de Pascale chiude la campagna elettorale a Lido Adriano e lo fa lasciando parlare gli altri, quelli che nella località vivono, lavorano e che neglihanno assistito e contribuito al suo cambiamento. Ha preso la parola nel finale per una serie di annunci importanti, primo tra tutti quello dell’transattivo suldi estrazione. Una questione annosa che si conclude, per ora, con l’arrivo a Ravenna, nei prossimi, di 43di euro. "L’– ha detto de Pascale durante l’incontro che si è tenuto al Grand hotel Arrurra di Lido – è stato appena approvato in giunta e si tratta solo di una parte, il resto rimane aperto a contenzioso". Il denaro servirà a coprire le spese dei progetti finanziati con il Pnrr. "Abbiamo deciso da subito – ha aggiunto – di compartecipare e andare avanti con tutti i bandi Pnrr.