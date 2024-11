Quotidiano.net - Abascal di Vox eletto presidente dei Patrioti all'Eurocamera

"Santiagodi Vox, è stato ufficialmentequesto sabato comedel Partito dei, che è rappresentato al Parlamento europeo dal gruppo Patriots for Europe, il terzo gruppo politico più numeroso della Camera". Lo si legge in una nota. "Sotto la guida di, il partito mira a consolidare questa maggioranza alternativa, sfidando la tradizionale coalizione tra il Partito Popolare Europeo e il blocco socialista. In particolare, quattro partiti membri di Patriots sono i vincitori delle elezioni europee nei rispettivi Paesi: Francia, Austria, Ungheria e Repubblica Ceca", si legge. "La presidenza di, sostenuta dalle sue solide relazioni con altri partiti e leader in tutto il continente americano, dovrebbe rafforzare in modo significativo gli sforzi di collaborazione nella difesa della sovranità nazionale, nella promozione della prosperità, nella promozione del rispetto reciproco e nella protezione della libertà".