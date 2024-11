Quifinanza.it - Zhang e Inter vincono la causa sui debiti dell’ex presidente, niente stipendio ai creditori

L’scongiura il rischio di dover pagare idi Steven. Ildella seconda stella e la società nerazzurra hanno visto riconoscere le proprie ragioni di fronte al tribunale di Milano nellacon China Construction Bank Asia. La banca d’affari cinese si era rivolta alla giurisdizione italiana per rifarsi sullodell’imprenditore da ex capo del club, nell’ambito di una battaglia legale su un debito da 320 milioni di euro. Compenso stimato in 914mila euro all’anno, che perònon ha mai incassato.Il debito diL’ex numero 1 nerazzurro, costretto a cedere la guida dell’a Oaktree in virtù dell’escussione del pegno da 395 milioni da parte del fondo statunitense, era stato condannato ad Hong Kong a pagare il prestito mai restituito al creditore cinese, di 255 milioni di dollari piùessi e costi.