Trasporti: servizio treni merci Cina-Europa raggiunge 100.000 viaggi

Chongqing, 15 nov – (Xinhua) – Questa mattina e’ partito il 100.000mo trenodalla municipalita’ sud-occidentale cinese di Chongqing, un traguardo significativo nello sviluppo delche agevola gli scambi economici e comali traed. Il treno, a pieno carico con una serie diversificata dicome prodotti elettronici, veicoli e ricambi auto, componenti meccanici ed elettrodomestici, dovrebbe arrivare a Duisburg, in Germania, tra poco piu’ di 10 giorni. “Ildiconsente a un maggior numero di prodotti cinesi di alta qualita’ dire i mercati esteri in modo piu’ rapido e a costi di trasporto inferiori, creando al contempo una nuova porta d’accesso per le imprese estere al mercato cinese”, ha dichiarato Zhang Xiaolong della Yuxinou (Chongqing) Logistics Co.