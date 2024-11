Lettera43.it - Torino, scontri tra manifestanti e Polizia nel “No Meloni day”: bruciato fantoccio di Valditara

In diverse città italiane gli studenti sono scesi in piazza a manifestare in quello che è stato definito il “Noday“, con slogan «contro il governo della guerra e dei tagli», contro l’alternanza scuola-lavoro, contro gli accordi tra le università italiane e quelle israeliane. Asi sono registratitradi fronte alla prefettura. Ma anche davanti alla sede di Intesa Sanpaolo a piazza San Carlo, dove i ragazzi hanno lanciato uova contro il cordone di agenti presente fuori dalla banca. Nemmeno la sede della Rai è stata risparmiata, con le camionette delladavanti alla sede di via Verdi che sono state prese a pugni.tra studenti e(Facebook).Monumenti imbrattati, locali danneggiati e vernice rossa sulla foto diNon solo.