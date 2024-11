Gaeta.it - Tentativo di furto abortito all’azienda di pelletteria Celine a Strada in Chianti

La scorsa notte si è registrato undinell'azienda di, situata ain, nel comune di Greve in provincia di Firenze. I ladri, dopo aver pianificato attentamente l'operazione, hanno cercato di introdursi nel complesso. Tuttavia, l'uso di sistemi di sicurezza ha portato al fallimento dell'attacco. Le forze dell'ordine stanno attualmente indagando per ricostruire i dettagli dell'accaduto.Dinamiche deldiL'azione della banda di ladri è iniziata in modo audace: hanno bloccato le vie di accesso con furgoni, rubati e con gomme forate, per ritardare eventuali interventi delle autorità. Un'auto è stata utilizzata come un ariete per sfondare il cancello principale e per entrare nell'azienda. Questo approccio violento mostra una certa premeditazione, indicando che i ladri erano disposti a rischiare pur di portare a termine il loro piano.