Lanazione.it - Scuola e università in piazza: “Più fondi al diritto allo studio”

Firenze, 15 novembre 2024 - “Contro i tagli al nostro futuro”. E, ancora, “Un’dà diritti, non li toglie”. Studenti stamani in presidio inSantissima Annunziata per lo sciopero nazionale, organizzato dall'Unione degli Studenti, Link - Coordinamento Universitario e Rete della Conoscenza, contro i tagli al settore dell’istruzione e per difendere il. A fianco degli studenti anche Cgil e Sunia. Ludovica Ferrero, rappresentante di Udu Firenze, spiega le ragioni della protesta: «Oggi scioperiamo contro i tagli all’e alla ricerca. Mancanoper ile il prossimo anno molti studenti rischiano di non ottenere la borsa di. Il governo poi sta normalizzando un clima di repressione e censura. E i continui tagli al sociale aggravano la situazione».